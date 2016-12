Bellezza: la natura per combattere le borse sotto gli occhi

07:00 - Le borse sotto gli occhi sono un fastidioso inestetismo della pelle: tendono a presentarsi con più frequenza man mano che l'epidermide si fa più matura, ma basta una notte di stravizi per vederle comparire anche a vent'anni. Fastidiose e antiestetiche, colpiscono soprattutto chi ha la pelle sottile e l'incarnato delicato, ma non isparmiano neppure la carnagione maschile. Sono soprattutto frutto della stanchezza, del dormire poco e male, ma possono dipendere anche da un'alimentazione scorretta, specie se si portano in tavola cibi troppo salati. Per liberarsene, o almeno per limitare i danni, la natura fornisce alcuni rimedi semplici ed efficaci.

Una buona dieta – In primis via il cibo spazzatura e si a frutta e verdura in abbondanza. Via libera a tutto ciò che contiene betacarotene, vitamina C e vitamina A indispensabili per rafforzare i capillari: i piccoli vasi troppo fragili rendono più scure e più visibili le borse. Nel piatto aggiungete sempre peperoni, agrumi, kiwi, carote, zucca, melone, frutti gialli e rossi e verdure a foglia verde. Non scordate di bere almeno 2 litri di acqua al giorno e, se specialmente se state tante ore davanti al computer, ricordate di riposare la vista ogni tanto. Questo vi aiuterà a non strizzare gli occhi e a mantenerli idratati.



Camomilla – Oltre a essere un vero toccasana per il sonno, la camomilla vanta alcune proprietà cosmetiche lenitive, addolcenti, idratanti e rinfrescanti. Gli impacchi freddi sono ideali per chi ha la pelle sensibile: basta prendere due bustine di camomilla, lasciarle in infusione in acqua calda per qualche minuto, quindi farle raffreddare e metterle nel freezer per una decina di minuti. Applichiamo quindi le bustine fredde sugli occhi (o solo sulle occhiaie) e lasciamole agire per circa 10 minuti.



Impacchi freschi – Non solo camomilla, ma anche latte, mela e limone risultano efficaci. Basta versare del latte intero (non scremato perchè non contiene i grassi necessari a rilassare l'epidermide) in una ciotola di ghiaccio e farlo diventare veramente freddo. Dopo di che, immergetevi con un asciugamano pulito, e tamponatelo sugli occhi. Continuate così fino a 15 minuti e sentirete e vedrete la pelle rivitalizzata e luminosa. Oppure fate bollire una mela con qualche goccia di limone in un po' d'acqua, lasciate raffreddare il tutto e usate il liquido per fare degli impacchi sul contorno occhi.



Cetriolo - Il cetriolo ha proprietà di effetto lenitivo, schiarisce la pelle e dona una sensazione di freschezza. Basta metterne due fette di sugli occhi per dieci minuti per ridurre gonfiori e comparsa delle occhiaie. Ancora più efficace è il succo di questo ortaggio che, fin dall’antichità, era usato per rendere più morbida ed elastica la pelle.



Patate - Grazie all’alta percentuale di amido, acqua e vitamine, la patata è un grande aiuto per idratare e nutrire a fondo la pelle stressata: lavate una patata, sbucciatela e mettete due fettine spesse sul contorno occhi. Rilassatevi e lasciate agire per circa 20 minuti prima di sciacquare il viso con acqua fresca.