Bellezza: cinque consigli utili per la beauty routine del mattino

Ci piacerebbe avere tempo in abbondanza per poterci prendere cura adeguatamente di noi e della nostra pelle . Ma il tempo - ahimè - è tiranno e al mattino siamo sempre trafelate , tra mille cose da fare e gli impegni presi per la giornata che sta per iniziare. Un occhio al cellulare e uno ai fornelli per preparare la prima colazione, poi di corsa a preparare zaini e cartelle per scuola e ufficio cercando di non dimenticarci la lista delle cose da comprare per la cena della sera. Facile commettere errori nella nostra beauty routine , ma con qualche piccolo accorgimento possiamo fare in fretta e bene , ecco come.

La battaglia contro punti neri e brufoli, rossori e irritazioni è ardua, ma probabilmente qualche errore di sicuro lo facciamo se non riusciamo a ottenere risultati soddisfacenti.

Non è che non siamo capaci, più semplicemente sbagliamo qualcosa nell'affrontare ogni mattina la beauty routine.



Chi ben comincia: la detersione della sera, cui dedichiamo tanta cura perché non ci piace l'idea di coricarci col viso sporco, né tantomeno di sporcare le federe con mascara e make up, è importantissima. Non tutte però dedichiamo pari attenzione alla detersione del mattino. Per pulire il viso ben bene, eliminando dalla pelle sebo, sudore notturno e cellule morte dovute al rinnovamento cellulare notturno, dobbiamo senz'altro ricordarci di detergere la pelle. Il suggerimento? Se desideriamo una pelle luminosa e liscia, pronta a ricevere i nutrienti di cui necessita, facciamo un leggero scrub. Svegliare la pelle al mattino quando si prepara a difendersi da smog, polvere e agenti esterni, è necessario affinché anche siero e crema giorno facciano bene il loro dovere. Pronte, partenza... via!



In media stat virtus: l'acqua è sempre una morbida carezza, ma se è calda è ancora più apprezzata. Tuttavia, meglio evitare l'eccessiva temperatura perché l'acqua più è calda e più rischia di disidratare la pelle e di donarle un aspetto tirato e segnato. Allo stesso modo, gettare acqua gelida sulla faccia nel tentativo di risvegliare fisico e idee non è per nulla salutare, perché chiude tutti i pori e non consente poi ai nostri prodotti di penetrare e nutrire l'epidermide. La via di mezzo è sempre quella giusta.



Tieni in ordine: anche per la beauty routine esiste un ordine da rispettare. Detergere, tonificare e idratare sono azioni che vanno compiute in sequenza, perché hanno ciascuna un proprio significato per la cura della pelle. Invertire l'ordine dei fattori non è una buona idea, ma nemmeno dimenticarne uno di loro: il tempo richiesto è davvero minimo, cerchiamo di non tralasciarne nessuno. Del resto, tre è un numero perfetto.



Lascia stare: eccolo lì, ci siamo appena svegliate e oltre agli occhi gonfi ha fatto la sua malefica comparsa anche un odioso brufolo. Siccome la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo, di solito il nemico fa la sua comparsa proprio quando abbiamo una riunione importante o un appuntamento romantico a lume di candela. Resistiamo alla tentazione di schiacciarlo, perché l'unico risultato sarebbe quello di gonfiare il poro e magari farlo sanguinare, con tanto di crosta in bella vista. Ricorriamo invece a un'ottima detersione e poi al make up: il trucco fa miracoli, quasi come i programmi che usiamo per i selfie.



Parola d'ordine: protezione! last but not least: ricordiamoci di utilizzare sempre creme con fattore di protezione solare. I raggi del sole fanno bene, ma purtroppo i raggi UV oggi sono troppo aggressivi per la nostra epidermide. Un fattore di protezione da 20 in su è il minimo sindacale per evitare danni cutanei che oltretutto invecchiano precocemente la pelle rendendola spenta e rugosa. Mai più senza!