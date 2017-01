Belèn sa come evidenziare la sua bellezza con il make-up

Dal piccolo schermo ai giornali, o viceversa. Per lei il passo è davvero breve. Protagonista e conduttrice dello show di punta del sabato sera di Canale5, Tu sì que vales, Belèn Rodriguez fa parlare di sé, qualsiasi cosa faccia. Per le campagne pubblicitarie un po' eccessive, che per i litigi con il compagno, esplosive anche quelle. Certo è che il suo beauty look è sempre impeccabile e riesce a valorizzare la sua bellezza.