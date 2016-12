Barbuti e capelloni, ecco gli uomini del 2016

Barbe e baffi, dunque, non andranno fuori moda. E ce ne saranno anche di colorate, ma solo per pochi. Capelli con meno rasature e decisamente più lunghi e morbidi, sino a rendere l'uomo 2016 "no gender". Sopracciglia rigorosamente folte, senza esagerare, ma diremo addio, finalmente, alle bruttissime "ali di gabbiano". E se avete voglia di prendere spunto dalle star nazionali e internazionali, gli specialisti della bellezza maschile promuovono "Star di Stile" Pierfrancesco Favino, Gabriel Garko e Giorgio Pasotti, mentre a livello internazionale Matt Damon, Kit Harington e Bradley Cooper.



L'EVENTO - Se n'è parlato poco tempo fa durante "MAN...in the kitchen", evento inedito firmato CMproject, da un'idea di Marco Calisse, presso l'OS Club di Roma, nel cuore della Roma più bella, vicino alle Terme di Traiano e al Colosseo. Un evento per fondere due grandi mondi, quello del food e del fashion, in un contesto che coniuga musica, arte, bellezza e divertimento. In giuria anche Fabio Nicolai e Felice Panzironi per l'Accademia l'Oreal, per scoprire il nuovo volto delle passerelle capitoline, seguendo quello che sarà il trend, in fatto di bellezza maschile del 2016.



L'UOMO DEL 2016 - "Per quanto riguarda i capelli - spiega Felice Panzironi per Kaminoke Group parrucchieri - diminuiranno le sfumature e rasature, ma assisteremo all'arrivo di un nuovo stile, il look "no gender", con capelli morbidi, lunghi ordinati e curati . Le sopracciglia andranno ancora folte ma curate, per un look curato".



EVVIVA IL BRIZZOLATO - Per quanto riguarda i più giovani, dai 20 ai 40 anni, confermato il look no gender sfoggiato durante le sfilate parigine, mentre per i quarantenni si adotterà un look più ricercato. "Ci sarà ancora l'uomo brizzolato - prosegue Felice - ma sono previsti anche nuovi colori trasparenti se non riuscite a combattere con l'età. E se avete un po' di rughe sotto gli occhi, basta curarle con creme anti età, vitamine e filler. Male che vada, vanno bene anche occhiali con lenti sfumate e colorate, tipicamente anni Settanta".