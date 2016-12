Barbara D’Urso truccata o naturale è sempre impeccabile

07:00 - Di lei non si può non parlare. La regina degli ascolti pomeridiani e della domenica, Barbara D’Urso da anni è sulla cresta dell’onda, volto femminile iconico di Canale 5. Tra selfie su Instagram e dirette televisive, la vediamo in versione naturale o truccata. In tv, dove il suo make-up è sempre supercurato: scopriamone i segreti.

Il suo viso è molto regolare e gli zigomi vengono sempre messi in risalto con un blush, facendo attenzione alla tonalità della pelle. Le labbra sono carnose in modo naturale e per renderle più delineate si può usare la matita prima del rossetto. I colori scelti per lei possono essere “nature”, per darle un’aria fresca e radiosa, ma anche colorate di un rosso più marcato, per giornate speciali.



I suoi occhi sono castani e con un ombretto marrone scuro sulla prima palpebra mobile ne ampliano lo sguardo, cercando di creare un’ombreggiatura verso le sopracciglia. Immancabile tocco di noir per definire lo sguardo o il trendissimo smokey eyes. Così, impeccabile. Anche nell’intervista al premier Matteo Renzi.