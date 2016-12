Aspettando l’estate: obiettivo "rigenerazione"

Chiediamo consiglio alla make up artist Francesca Nardi che ci spiega: “Sarebbe ottimale iniziare i trattamenti per preparare la pelle alla stagione del sole in un istituto di bellezza con le sue tecniche qualificate, trasformando la pelle e rinvigorendola".



Detersione e scrub per un'abbronzatura più omogenea – Il primo passo sta in una detersione profonda, che diventa un rituale quotidiano e fondamentale di bellezza, da ripetere tutte le sere: si toglie accuratamente il trucco e si applica la crema nutriente per la notte. Dopo la pulizia si passa allo scrub “Rénovateur”, ad esempio con semi di girasole triturati ed oli essenziali che, dopo un lungo inverno, ridona ossigeno alla pelle. Si prosegue con una maschera esfoliante per finire con un massaggio rilassante tipico della maison de beauté. Il viso tornerà a splendere già dal primo trattamento. Le esperte tecniche consiglieranno prodotti domiciliari da applicare quotidianamente o settimanalmente per mantenere a lungo il risultato. E anche l'abbronzatura sarà più bella.



Bellezza "minimal" come quella di Bianca Balti - Una pelle ben idratata, infatti, fa sì che il make up anche se minimal come quello che ama Bianca Balti, duri fino a notte fonda. A tutte le età è vivamente consigliato un trattamento viso, con un prodotto specifico da utilizzare già a partire dai 20 anni. La pelle torna in equilibrio anche grazie all'aiuto dei fondamentali sieri che “correggono” i punti deboli della pelle.



Make up fresco e mascara nero come Sarah Jessica Parker - Il make up deve essere fresco, quasi invisibile, ma deve portare l'attenzione o sugli occhi o sulle labbra. Spiega ancora Francesca Nardi: “Questa stagione la scelta ricade sull'eyeliner per dare profondità allo sguardo; è questa la base da cui realizzare uno smokey eye. Il quale, attenzione, non deve essere per forza nero: anche i toni chiari sono i benvenuti quest'anno. Sulle labbra colori morbidi, leggeri, in modo da mettere in risalto lo sguardo. Per un occhio delicato, invece, basta un tratto molto sottile di eyeliner e poi tanto mascara, rigorosamente nero, applicandone più di uno strato senza paura di esagerare, come fa Sarah Jessica Parker”.



Labbra in evidenza come fa Anne Hathaway – In alternativa si può puntare sulle labbra. Per metterle in rilievo usiamo un must di questa stagione: il rosso puro, profondo, anche freddo, perché no? Diventerà l'accessorio irrinunciabile da indossare per qualsiasi occasione, anche di giorno, magari abbinato a un bel vestito total white o sui toni corda. Solo le labbra, a questo punto, saranno il nostro punto forte come insegna l'icona di stile Anne Hathaway. L'importante è non esagerare con le quantità: "less is more" … they say."

A cura della redazione "Bella più diprima".