Antonio Spagnolo: "Rita, al tuo collo penso io"

11:20 - Qualche giorno fa Rita Dalla Chiesa ci ha raccontato i segreti della sua bellezza acqua e sapone. Una bellezza legata a sobrietà ed eleganza, che da anni la rende uno dei volti più rassicuranti della tv. Ma, anche se non ha praticamente mai fatto ricorso alla hirurgia estetica, proprio a noi di “Bella più di prima”, la Dalla Chiesa ha confessato: “Mi piacerebbe provare i fili di trazione al collo, ma ho paura dell’anestesia e che mi restino segni a vita”. E la risposta le arriva puntuale da Antonio Spagnolo, il chirurgo del programma.

Antonio, sono molte le persone che come Rita hanno timore di avvicinarsi alla chirurgia estetica per il post intervento. Quali sono le reali controindicazioni per questa procedura?

Vere e proprie controindicazioni non ci sono, a meno che la paziente non abbia una allergia accertata al materiale che viene utilizzato. Personalmente non ho mai avuto nessun tipo di problema. In persone che fanno uso di anticoagulanti potrebbero comparire dei lividi più o meno evidenti, ma non ci sono altre controindicazioni. Direi, piuttosto, che molto importante è la scelta della paziente. Per trazioni non eccessive e rilassamento dei tessuti lieve e moderato è sicuramente una tecnica mini invasiva indicata. Soprattutto per l’effetto naturale che si può ottenere andando a modulare la trazione. Ma, quando visito una paziente, se penso che abbia bisogno di un lifting chirurgico, ovvero abbia un cedimento dei tessuti importante, non propongo questa procedura. Sicuramente Rita si adatta perfettamente a questa procedura, che consente di utilizzare per il sollevamento dei fili innovativi biostimolanti.



Come funziona l’intervento?

È disponibile un nuovo sistema di fili riassorbibili, sottilissimi, dotati di spine bidirezionali che svolgono la doppia funzione di rivitalizzazione e sospensione dei tessuti molli del viso grazie al loro ancoraggio ai tessuti sottostanti. Per questo trattamento è sufficiente l’anestesia locale. Si può effettuare in un ambulatorio chirurgico con tutti i requisiti necessari. Trattandosi di anestesia locale normalmente preferisco, per la sicurezza della paziente, che sia a digiuno. Si effettua una disinfezione della cute con un disinfettante topico e si procede a dei piccoli pomfi di anestetico locale. La procedura è assolutamente indolore. Si utilizzano per l’inserimento dei fili dei micro-aghi o cannule di 30 G. Molto importante è il piano di inserimento dei fili ovvero quello ipodermico al fine di non poterli palpare. Personalmente per evitare la comparsa di lividi, soprattutto in pazienti predisposte, faccio assumere una terapia a base di arnica qualche giorno prima. Non ci sono cicatrici o punti di sutura. Si può tranquillamente tornare a lavoro subito dopo la procedura.



Quanto dura l’intervento?

Il SOFT LIFT o lifting con fili è una procedura di breve durata. Il tempo necessario, a seconda del numero dei fili che vado a posizionare varia dai 20 ai 40 minuti. E’ anche chiamato il lifting della pausa pranzo. Ma ci tengo a sottolineare che anche se mini invasive sono sempre delle procedure chirurgiche che devono essere effettuate da mani esperte.



In quali casi è indicato?

È una procedura mini invasiva indicata in tutti i casi dove abbiamo un cedimento iniziale dei tessuti, un rilassamento cutaneo non eccessivo. Quando vogliamo rinfrescare una regione del volto come in questo caso il collo.



Quanto dura l’effetto?

L’azione della trazione ovvero del lifting è immediatamente visibile, la rivitalizzazione dei tessuti si manifesta dopo circa 2 mesi dall’intervento con il ringiovanimento nella texture della cute e del tessuto sottocutaneo. I materiali con i quali sono costituiti questi fili sono altamente biocompatibili e completamente riassorbibili nell’arco di 360 giorni. La regione che viene trattata, in questo caso il collo, viene rivitalizzata dai tessuti grazie alla stimolazione del collagene provocata dal riassorbimento dei fili stessi .L’effetto è di tipo continuativo e si consolida nell’arco dei 12 mesi successivi avendo una durata complessiva fino ai due anni. I fili permangono all’interno della pelle per alcuni mesi prima di essere riassorbiti al 100%, senza essere né visibili né percepiti al tatto. La metodica dà origine ad una trazione della pelle duratura, visibile immediatamente, che si consolida e permane per circa 12 mesi con l’uso di 2-8 fili per un intero viso.



