Antonio Sacripante e i nail look per Ermanno Scervino

Elegante e ultra raffinato: i nail look per mani e piedi pensato per lo show di Ermanno Scervino: perfetto per rappresentare una donna glamour e delicata.

I dettagli delle nuance utilizzate da Antonio Sacripante e il suo team Nails&Beauty, la prima accademia di nail artist in Italia, ne hanno valorizzato l’atmosfera e lo stile conquistando il backstage di Scervino per il nailstyling della prossima primavera-estate. Così come il make-up, in linea con le tendenze beauty viste a Milano per la prossima primavera.



Trucco leggero e capelli raccolti in uno chignon importante, ma non troppo rigido, caratterizzato da una deliziosa treccia intorno in pieno stile anni sessanta. Delicata eleganza, ma con un touch glamour e contemporaneo. La collezione primavera-estate 2015 di Ermanno Scervino è realizzata con stoffe che risaltano una silhouette sinuosa e femminile come canvas di lino morbido, raffia mélange, macramè, tulle e pizzo. I nail look delle mani e dei piedi per questo show è stato pensato per rappresentare una donna ultra raffinata: sulle unghie delle mani, è applicato due volte il top coat Need For Speed per ricreare l’effetto super glossy, ma lasciando le unghie naturali.



Una fine limatura ha evidenziato l’eleganza delle mani: unghie di lunghezza naturali tonde e a mandorla. Sulle unghie dei piedi è stata scelta la nuance From Paris With Love, un bordeaux scuro romantico perfetto abbinato ai colori predominanti della collezione: denim, off white, turchese e verde.