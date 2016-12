Alghe rosse per una pelle sempre giovane

07:00 - Elemento antichissimo per l'impiego nella cosmesi, le alghe rosse contrastano la formazione di radicali liberi, i principali responsabili dell’invecchiamento della pelle. Crescono soprattutto in ambienti marini, sono diffuse nel Mediterraneo e nell’Atlantico, soprattutto lunghe le coste marocchine, sono ricche di oligoelementi e aminoacidi, vengono spesso impiegate nell’industria cosmetica per creme rivitalizzanti.







Dagli ambienti marini assorbono i prodotti attivi del mare. Ottime, quindi, anche per la bellezza e la salute del corpo, sia per l’ interno che per l’esterno. Magnesio, potassio e calcio, lo zinco, olio essenziale, amidi polisaccaridi, iodio e a una buona dose di vitamina C, vitamine del gruppo B e PP, rendono questo elemento davvero unico. Vengono usate nella talassoterapia e aiutano a snellire gambe e fianchi. Anche le alghe, come l’ acqua di mare, sono ricche di minerali e oligoelementi, che attivano il metabolismo cellulare e la microcircolazione. L’alga rossa o Rhodophyta, dal greco “pianta rosa”, è un organismo eucariote che vive generalmente nei mari caldi, ma non solo. Sono state individuate anche specie di alghe rosse d’acqua dolce. Alga rossa diffusa in tutto il mondo è anche impiegata in cucina, dalle isole britanniche al Giappone, dove viene chiamata nori.



Ma il suo alto contenuto di acidi linolenico e linoleico rende Porphyra particolarmente indicata nel trattamento della pelle per la sua elasticità. Indicata anche cura dell’eczema. Le alghe rosse hanno la proprietà di tonificare e rivitalizzare l’epidermide, in particolare se la pelle è secca, priva di tono, spenta e affaticata. L’alga rossa è un ottimo battericida, depurativa, antiossidante e antitumorale. Pare avere anche la proprietà di assorbire i raggi X, che possono nuocere all’organismo e fa bene ai capelli.