Alessio Testa: Mara Venier, al tuo seno penso io

07:00 - La simpatica conduttrice Mara Venier pochi giorni fa ci ha confessato il suo rapporto ambivalente con il proprio decolleté: “’ste due tettone”, ha detto. In effetti, genetica, allattamento, dimagrimenti troppo repentini o più semplicemente gli anni che passano possono far perdere sostegno e consistenza al seno. Ne parliamo con il Dottor Alessio Testa, osteopata e personal trainer.

“Come Mara sono tante le donne che vengono da me con l’obiettivo di allenarsi e recuperare il portamento di un tempo. Ed è assolutamente possibile: con gli esercizi giusti, care donne, potrete correre a ripari e migliorare il tono del vostro lato A”. dice Testa .

Il seno è un tessuto fibronodulare, composto anche da adipe e da una ghiandola mammaria che costituisce circa il 10% del volume totale del seno stesso. È un errore pensare che il seno possa reagire direttamente all’allenamento. Ci sono però semplici trucchi per recuperare un portamento accattivante. Vediamo quali.



NON ALLENARE TROPPO I PETTORALI. “È sbagliato credere che così possiate tonificare il seno. L’unica conseguenza è quella di ritrovarsi con un petto muscoloso e mascolino, separato dal seno. Il consiglio è di offrire una robusta base d’appoggio al décolleté tonificando la parte con criterio, senza trascurare i muscoli dorsali ed extra rotatori. Questi vi aiuteranno ad “aprire” le spalle, raddrizzando la curva dorsale e facendovi conquistare una postura migliore, molto importante per mettere in risalto il seno”.



ESERCIZI PER I PETTORALI - Eseguite 3 serie da 15 ripetizioni di croci su panca piana con due manubri da 3 kg ciascuno. Poi alla Pectoral Machine 3 serie da 30 ripetizione con un carico di 10 kg, sino ad avvicinare i gomiti..



ESERCIZI PER I DORSALI. Eseguite 3 serie da 15 ripetizioni di trazioni alla Low Row Machine, con un carico di 15 kg. Mentre, per i muscoli extra rotatori, completate il vostro training con 3 serie da 3 ripetizioni di tenuta isometrica: in piedi, afferra una corda elastica e senza staccare i gomiti dal torace allontana le mani. Mantenere la posizione per mezzo minuto.

Ma, continua Alessio, “non sempre questi esercizi sono sufficienti per contrastare la forza di gravità”.



LAVORATE SULL’AUTOSTIMA. Nei soggetti più timidi e introversi l’atteggiamento ricurvo di chiusura può provocare un inevitabile rilassamento del seno. “Lavorate su voi stesse, conoscetevi, amatevi. Ed educatevi a mantenere una postura dritta, con le spalle aperte. Questo vi permetterà di affrontare il mondo di petto, nel vero senso della parole, mostrando il seno in modo fiero e vigoroso”.



EVITATE POSIZIONI SBAGLIATE - Stare curvi in avanti per lavoro o per hobby (ad esempio su una scrivania o su uno strumento musicale) causa un eccessivo lavoro dei legamenti sospensori del seno, causandone un allungamento ed una perdita di elasticità.

Dieta corretta. Essendo il seno composto anche da tessuto adiposo, un regime alimentare salutare contribuirà ad evitare che il vostro seno diventi pesante e cadente, condannandovi poi ad un inestetismo a volte irreversibile: l’effetto svuotamento conseguente a diete drastiche a ad una perdita notevole di peso.



