Alessia Marcuzzi: un make-up a prova di tv

07:00 - Bella sia al naturale che in versione serata speciale. Almeno a sentire i maschietti. La bella Alessia Marcuzzi è molto attenta al suo make-up. E anche se la vediamo spesso sui giornali nella quotidianità in versione acqua e sapone, per le sue trasmissioni, ovviamente, non può mancare il trucco, a cui è particolarmente attenta, tanto da pubblicarlo anche sul suo sito lapinella.it.



Proprio lì, troviamo consigli e descrizioni dei suoi make-up televisivi.



Come da lei ammesso usa principalmente (come è successo nell’ultima edizione del Grande Fratello e nel programma Extreme Make Over – Home Edition) due marchi: Chanel e Armani. La base parte sempre stendendo sul viso un primer di Clinique, che prepara la pelle al trucco, poi solitamente passa al fondotinta Maestro, di Giorgio Armani, fatto di olii a rilascio graduale e di pigmenti che correggono il colorito naturale della pelle.



Perfetto anche per un trucco leggero e dura tantissimo. E quindi ciprie, blush e eyeliner. Consigli vari per coccolare e informare anche le fan più curiose e attente. Provare per credere.