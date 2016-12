Agata Marino, make-up artist di Givenchy: “Inverno dark e pop”

07:00 - “Dal dark fiabesco ai colori accesissimi”. Almeno questo a sentire la make-up artist di Givenchy, Agata Marino. “Il trucco di questo autunno-inverno si divide prevalentemente in due tendenze, uno che si è visto molto sulle passerelle, anche se qualcuno azzardo anche al di fuori di esse, che è un dark nero: colore pantone bianco e nero anche sulle labbra, che danno un che di fiabesco o da cinema, con una pelle alabastro color porcellana con cipria quasi a schiarire e sopracciglia piene. Uno smokey eyes nero metallizzato per labbra, o un color vinaccia molto scuro color neri o bluastri”.

E l’altro?

Per Natale, sono previsti anche colori pop anni ’80: dal giallo fluorescente con un blush gel effetto quasi gomma, utilizzando sul viso proprio quel gomming sulle guance e lucido ispirato alla pop art eccentrica.





Nelle passerelle Givenchy si nota, però, molto dark.

Sì, nero e oro con un ombretto da miscelare e con labbra vinaccia. Smalto nero e ombretto crema, o nero metallizzato, comunque colori scuri blu-nero, grigio, antracite, comunque molto oscurati. Rossetti viola o blu scuro, madreperlati per uno scintillio perfetto molto metallizzati e no mat (sia per occhi che per labbra). L’opaco comincia a ritirarsi, anche perché la luce contrasta gli scuri.



Ma qual è l’errore più frequente che si fa nel trucco?

Sempre più clienti spesso non hanno molto tempo da dedicate al make-up, e facendosi la riga sull’occhio si sentono truccate. In realtà non è affatto così. A parte che spesso anche quella riga non è fatta correttamente. Compaiono con eyeliner che schiaccia l’occhio e la fanno molto grafica e appiattisce l’occhio e lo sguardo. Basta invece un po’ di ombretto marrone che va bene su qualsiasi viso e con il polpastrello passarlo su tutto l’occhio che si avrà un effetto di profondità e ingrandimento dell’occhio.