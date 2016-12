Acciughe: buone con il cuore, ottime per il palato

L'INGREDIENTE DELLA BELLEZZA – Le acciughe sono pesci appartenenti alla categoria del pesce azzurro, molto diffusi in tutto il mar Mediterraneo, ma se ne trovano in abbondanza anche nel Baltico e nell'Atlantico. Dal punto di vista nutrizionale, si distingue dagli altri pesci per il suo elevato contenuto in calcio (148 mg/100g), ferro (2,8 g/100 g), iodio(54mcg/100g), zinco (4,20 mcg/100g), proteine (16,8g/100g), vitamina A (32 mcg/100g) ed omega-3 (790 mg/100g).



LE PROPRIETA' - Il calcio aiuta i meccanismi di contrattilità muscolare ed è fondamentale, così anche come la vitamina A, per la salute di ossa e denti. Gli Omega-3, invece, abbassano i valori del colesterolo LDL ("cattivo”) senza influire sulla concentrazione HDL (colesterolo "buono"). Le acciughe sono molto importanti anche per la salute del cuore e delle arterie.



LA RICETTA: STROZZAPRETI CON RICOTTA SALATA E ACCIUGHE (gentilmente offerta da Aldelio di Osteria Pucci - Roma). Portare in ebollizione 400 grammi di pasta. Versare la pasta scolata in una casseruola e aggiungervi 150 grammi di ricotta fresca, 120 grammi di acciughe tagliate a pezzettini e 250 grammi di pomodori pachino in rondelle. Aggiungere un filo di olio extravergine d'oliva a crudo. Per concludere, grattugiare sulla pasta 50 grammi di ricotta salata. LA RICETTA PASSO PER PASSO



IL CONSIGLIO VELOCE - Come consigliano gli chef dell'Osteria Pucci, se volete accostare acciughe e ricotta senza in modo pratico e veloce, basta mettere i due ingredienti su di una gustosa bruschetta, condita semplicemente con un filo di olio extravergine d'oliva.