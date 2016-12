A Capodanno il make-up deve splendere

07:00 - Splendere. Oro, pagliuzze luminose, glitter o strass. Per il capodanno 2015 la parola d’ordine è splendere. Tutto è concesso per sbizzarrirsi anche e soprattutto nel make-up. Che si tratti di occhi, labbra o unghie, l’importante è emettere luce. In modo raffinato, certo, molto femme fatale, ma lasciando comunque libera la creatività. Per un make-up glitterato basterà dotarsi di due ombretti, uno argento per la base della palpebra mobile e uno possibilmente nero per la sfumatura. In tutte le profumerie si trovano palette già composte, per cui non sarà difficile seguire questo consiglio.



Oppure scegliete il consueto smokey eye, ma rendetelo scintillante. Sulla palpebra mobile, per esempio, si può scegliere e giocare con i colori dell’ombretto e applicare sopra glitter: dal blu all’oro, all’argento, da abbinare al vestito. Ma con un bel trucco, potrebbe anche andar bene un semplice tubino nero. Per chi preferisce mettere in risalto le labbra, ci pensa Dior con Dorific della linea Shock e precisamente lo 007 - Passion Shock. Il rossetto Diorific si reinventa in una versione bicolore. Due lati per due effetti: da un lato un colore puro con un finish vellutato e opaco, dall'altro la stessa tinta iridescente con particelle dorate. O se si preferisce il fai da te, si può prendere un rossetto Mac e aggiungere sulle labbra semplici glitter per illuminarle in modo naturale o rendendo luminoso il colore del rossetto. Per le più estrose, ispirate magari da qualche passerella, non è certo sconsigliabile applicare veri e propri strass per rendere tutto molto più chic.

Non ci si può scordare delle unghie, dove in realtà il glitter non è certo una novità. Ma sicuramente una conferma anche per quest’anno. L’Oreal Paris, per esempio, propone gli smalti brillantezza estrema sia nella versione Platinum chic che nella versione Midnight Sapphire (un blu scuro luminoso). Ma anche Kiko offre la sua linea Fancy Top Coat Nail Lacquer e in diverse colorazioni. O Bottega Verde che propone gli Smalti Party Mix gel shine, nelle colorazioni glitter gold e silver.