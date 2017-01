A Capodanno brilla come una star: la parola d'ordine? Scintillare!

La notte di Capodanno è forse l'occasione migliore per dire no alle regole del beauty e osare un po' di più del solito. Per esempio, se la regola d'oro della bellezza suggerisce di truccare in modo più marcato gli occhi (smokey eyes) e lasciare la bocca nude (magari con un solo tocco di gloss) o viceversa, per la sera di San Silvestro è permesso anche esagerare. Un suggerimento, ispirato anche alle tendenze dell'anno che verrà, è di puntare sulle palpebre glitterate o metallizzate.

Il viso - Sempre fondamentale, prima di iniziare ad applicare qualsiasi tipo di make-up su occhi e labbra, è assicurarsi una base perfetta. C'è chi preferisce il classico fondotinta e chi opta per le più leggere Bb Cream e CC Cream. Qualsiasi sia la preferenza personale, sono indispensabili primer (anche per far durare il trucco più a lungo) e correttore. Inoltre, l'anno nuovo ci parla di un effetto più naturale e meno macchinoso del contouring: il lustre, ottenuto con cipria e blush, per illuminare la pelle al massimo.



Gli occhi - Iniziamo dallo sguardo che deve essere profondo e quasi magico. Per ottenere un effetto sorprendente, si possono abbinare ombretti metallizzati nei toni dell'azzurro o del rosa quarzo e applicare una cascata di glitter, sapientemente dosati sulla palpebra. Una riga di kajal colorato, insieme a un ottimo mascara incurvante completeranno il look. L'effetto finale sarà, quindi, sexy ma spiritoso.



Le labbra - Sulla bocca, nella notte di Capodanno, non può mancare il rossetto. Chi non ha esagerato con i colori nel make-up occhi, può optare per il classico e scintillante rosso. Invece, se il trucco occhi è variopinto, sulle labbra basterà un rossetto nude arricchito da tocchi glossy e, perché no, da una punta di glitter dorato.



Le mani - Anche con la manicure giusta, si può festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo. Come? Puntando sulla nail art, che ben si addice alla notte di San Silvestro. Le idee sono infinite: a partire dal classico rosso abbinato ai brillantini, fino ad arrivare al blu notte con sorprendenti applicazioni metallizzate. Effetto glam-rock.