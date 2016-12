Volumizzare le ciglia, parola d’ordine: mascara bianco

07:00 - Estate e inverno, il mascara è un cosmetico per tutte le stagioni. Ciglia voluminose o pettinate “nature”. Per accentuare la consistenza di una delle armi di seduzione, viene sempre più utilizzato il mascara bianco, come base per quello tradizionale.



Da Dior a Kiko, l’industria cosmetica si è attrezzata alla sua produzione. Lo scopo di questo particolare prodotto è dare corposità alle ciglia dopo la sua applicazione. Il mascara del colore desiderato, arriverà in un momento successivo su un “terreno” già preparato per accoglierlo e accentuare il suo effetto.



Sembra che la voluminosità raddoppi grazie alle micropolveri contenute nella formula del mascara bianco. Va applicato su ciglia ben lavate e asciutte, per far scivolare, nel momento successivo, il mascara colorato.



Il Diorshow Maximizer, ad esempio è usato come base che unisce i benefici di un trattamento, all’effetto sublimatore del mascara. È la prima base in siero con un effetto globale di amplificazione delle ciglia, istantaneamente e giorno dopo giorno. Le ciglia risulteranno subito incurvate, voluminose, allungate, perfettamente preparate per sublimare l’effetto del mascara ed aumentarne la tenuta.



L'applicazione del mascara “bianco” va effettuata dalla radice alle punte, la texture di base deve occiamente essere asciutta prima di applicare il mascara tradizionale. Prestare un minimo di attenzione in quanto l'applicatore ha setole rigide e potrebbe pungere durante l'uso. Altra qualità di questo particolare mascara è la morbidezza con cui lascerà le ciglia, mai appesantite e voluminose in modo naturale.



Inoltre, il mascara bianco funge da base applicativa, come fissante per la stesura del mascara vero e proprio e per aumentarne la durata. Ora sta a voi. E al vostro gusto personale. Il prezzo è accessibile (si parte dai 7 euro) e si può acquistare in tutte le profumerie e anche in numerosi supermarket.