Valeria Marini, regina dell’estate, ama i rossetti accesi

07:00 - Anche quest’anno è stata senz’altro la regina dell’estate. Si rinnova con il tempo che non assiste la calda stagione, icona di serate e feste vip. Valeria Marini, che sia al mare o ospite di qualche serata, non passa certo inosservata. Figuriamoci poi per il giorno del suo matrimonio e ancor di più per l’annuncio quasi immediata della separazione.



Lei rimane comunque e sempre Valeriona, con il suo trucco che evoca i glamorous anni Settanta, dai colori pastello che interpretano la sua personalità. Sia che Ruby Rubacuori annunci che lavora nel suo ristorante (subito da lei smentita), sia che l’ex marito si faccia pizzicare con la nuova giovane fiamma. Protagonista del jet set, anche per questa estate sta regalando look davvero eccentrici, ma che solo una diva come lei può osare. Magari proprio come sexy tennista assieme ad Alba Parietti al Vip Master di Milano Marittima, sulla riviera romagnola, in cui erano presenti molti personaggi del mondo sportivo e dello spettacolo.



Nelle calde serate del Billionaire di Porto Cervo (ombelico del bel mondo che fa tappa in Sardegna), per esempio, con l’amica Elisabetta Gregoraci, ama spesso sfoggiare ombretti che vanno dall’azzurro all’argento, rigorosamente glitterati, matita sopra e sotto l’occhio, sopracciglia perfettamente disegnate, e rossetti molto accesi. Tocco di colore a cui non rinuncia davvero mai. Sugli zigomi, per rendere più omogeno il “ritocchino”, giusto un velo di cipria a dare uniformità all’incarnato, mai troppo abbronzato. Il tutto impreziosito dai modelli sexy, da lei stessa disegnati, che indossa con nonchalance.