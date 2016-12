Unghie d’autunno: a mandorla e metallizzate

07:00 - Nature o colorate, il vero change dell’autunno-inverno 2014 sarà la forma. Stiamo parlando delle unghie. Il nude look sarà di moda anche per le nostre amate unghie, ma vediamo che la novità dipenderà molto da come verranno rappresentate. Via ogni quadratura e simmetria.



Il nail trend sarà arrotondato, la limatura a mandorla e poi, corte, non dovranno superare la falange.



Ed è così che ci approcciamo alla nuova stagione. E ci sbizzarriremo con lo smalto. Nude look, come dicevamo, non solo per il make-up. Sfumature che vanno dal rosa carne (come per John Richmond) al pastello fino ad arrivare al bianco (Gabriele Colangelo).



Così come per gli ombretti andrà per la maggiore il blu e il rosso di ogni sfumatura possibile, in abbinata ci saranno ovviamente gli smalti. Il rosso è sempre un classico della stagione fredda, soprattutto quello scuro, scurissimo, rouge noir di Armani per esempio. E poi bordeaux, porpora e mattone scuro. Ma non sarà meno protagonista il rosso acceso e fuoco laccato così per Genny e Max Mara. Per il blu, che sia azzurro o cobalto sarà altrettanto di moda. Esalterà il colore chiaro della pelle divenendo così un “accessorio” elegante e raffinato.



Ma veniamo al metallizzato o metal. Sarà la vera novità dell’inverno. Cromati dall’argento all’oro e il grigio in ogni sfumatura fino all’acciaio (Jean Paul Gaultier). Da abbinare con un make-up a base di smokey eyes renderà ancora più futuristica la mise. Dunque, il nero. Non solo per le stagioni passate, il nero sarà ancora di grande tendenza anche in questo che si preannuncia uno degli inverni più freddo degli ultimi decenni. Elegante da sera, deciso e grintoso di mattina, il nero non passa di moda, ma diventa ancora più definito e sensuale.