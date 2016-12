Una serata speciale? Prima regola: non strafare

07:00 - Una sera speciale e non sapete su cosa puntare per il vostro make up diverso dal solito? Regola prima, non strafare, secondo Matteo Perin, make up artist Guerlain.

“La sera è un momento magico, si spegne la luce del giorno e si accende la magia della notte, dove ogni donna cerca di esprimere e di valorizzare al meglio la sua bellezza. Per fare questo non si parla di colori adatti ma di scegliere in base al look i colori che più esaltano l’estetica di ognuna”.



Da cosa è meglio partire? “Come dico sempre, la base del make up è fondamentale per poter mettere ulteriormente in risalto il trucco di occhi e labbra, quindi fard o terre saranno più evidenti, come più evidenti saranno i punti luminosi che metteranno in risalto la forma del viso”. Su cosa è meglio puntare, occhi o labbra? ”Si devono intensificare maggiormente occhi o labbra, ma mai troppo entrambe, per non risultare sfacciate, ricordando che è possibile creare degli effetti smokey e quindi utilizzando colori scuri, mantenendo allo stesso tempo un look elegante ed intenso”.