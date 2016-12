Una crema personalizzata per ogni pelle è la nuova frontiera della cosmesi

07:00 - Più che una tendenza è un’innovazione. Stiamo parlando di Ma creme, prodotta dalla francese Ioma, una crema personale e personalizzata. Sì, perché ogni donna potrà avere la sua personalissima crema in base alla propria pelle.



In realtà è già dal 2010 che Ioma offre questa possibilità, ma ora sta prendendo sempre maggior campo nella cosmesi. A settembre, arriverà anche in Italia. Al momento, in alcune profumerie selezionate per la penisola, esistono delle “prove” gratuite, che daranno una strategia cosmetica adeguata.



Tutto nasce dal dottore di microelettronica Jeam Michel Karam (fondatore e ideatore appunto di Ioma) che ha pensato di sottoporre la pelle all’analisi dei mems, ovvero dei componenti elettronici che valutano i fenomeni fisici. Gli stessi che si usano anche in medicina e in aeronautica, per intenderci. Senza farsi spaventare troppo dalle apparecchiature tecnologiche (e dai loro nomi), che misurano e valutano il grado di salute della pelle, il processo risulta veloce e assolutamente personale.



Il supermacchinario, infatti, in pochi minuti sceglie tra 40.200 formule possibili di creme quella che sarà la più idonea. Non solo, elaborerà il tutto in modo da fornire una sorta di vademecum da seguire tutti i giorni, sia di giorno che di notte. E anche il tempo di durata del trattamento. Vengono analizzate qualsiasi tipo di pelle: età, macchie, arrossamenti, infiammazioni cutanee, il grado di disidratazione e, ovviamente, se sono presenti sebo e altre impurità.



Non resta poi che seguire i consigli della tecnologia con costanza e vedere i risultati. Nel caso, con un’altra “seduta” per vedere se ci sono stati effettivi miglioramenti. Attendiamo con ansia.