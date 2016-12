Una crema contro il 'monday blues'

07:00 - Cosa fare contro l'angoscia da lunedì? inannzitutto una crema da massaggiare con lentezza sul viso, quelle semplici, che hanno il doppio uso di maschera e crema, che si lascia su dieci minuti e poi si sciacqua, oppure per le pelli più disadrate può rimanere addosso tutta la notte.



Gli inglesi, che hanno un blues per tutto, lo chiamano il 'monday blues', e tutte sappiamo esattamente cosa significhi. Possono bastare pochi semplici accorgimenti per evitare che il blues dilaghi, che ci rovini non soltanto il lunedi ma metà settimana, passando i primi tre giorni a rimpiangere i bei tempi andati del fine settimana precedente, e gli ultimi due a tichettare il countdown per il nuovo weekend che inizia.

Quali rimedi dunque? Intanto, può fare al caso una normalissima crema idratante, da massaggiare però sul viso con lentezza e movimenti circolari, dall'interno verso l'esterno. Meglio se è una di quelle creme che possono lasciarsi in posa dieci minuti, il tempo di recuperare l'agenda e controllare inorridite gli appuntamenti del giorno seguente. Pochi minuti di cura di sè, contro la depressione da inizio settimana, possono essere sufficienti. Sempre che ve ne facciate una ragione e cominciate a pensare che sì, è vero, è lunedì, ma domani sarà martedi, e andrà sicuramente molto meglio, crema o no.