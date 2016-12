Un trucco new romantic per gli ultimi giorni d’estate

07:00 - La stagione ci spinge a usare tutti i colori che abbiamo a disposizione, anche quelli che non abbiamo mai preso in considerazione, perché magari ci sembravano non adatti a noi. Vi piace il rosa? Oggi giocheremo con questo colore versatile, adatto davvero a tutte, per tutte le stagioni e occasioni.



Stendete un fondotinta compatto in gel, che dona un effetto molto naturale, tamponandolo con una spugnetta. I prodotti in gel sono molto indicati soprattutto in questo periodo dell’anno, perché idratano meglio la pelle, provateli in tutte le loro declinazioni: fondotinta, ombretti, fard. Ora applicate l’illuminante su occhi, tempie e zigomi per ricreare il punto luce. Adesso è il momento degli ombretti: quello chiaro andrà steso al centro della palpebra, quello rosa pallido nella parte alta dell’occhio e quello più scuro servirà a ricreare una linea netta verso l’esterno. Non dimenticate l’ombretto bianco, che servirà a enfatizzare la parte bassa dell’occhio per creare più luce.



Ora passate alla matita eyeliner color prugna da stendere sopra e sotto l’occhio, queste matite sono così leggere e facili da stendere che non hanno neanche bisogno di essere sfumate. Sulle ciglia stendete un velo di mascara e sulle guance un bel tocco di fard rosa corallo. Per il contorno labbra vi consiglio una matita rosa con la quale riempire tutta la mucosa, questo passaggio assicura una maggior tenuta al rossetto, poi applicate un rossetto ovviamente rosa. L’effetto di questo make-up non è certo “bambola”, ma piuttosto “romantico”. Che dite, vi ho convinto?