Un make-up estivo pratico e veloce, ma soprattutto duraturo

07:00 - Siamo a metà luglio e molti pensano alle vacanze: quelle che stanno per arrivare, quelle già andate o quelle che quest’anno purtroppo non arriveranno. Quel che è certo è che molte di voi sono ancora in ufficio e ci resteranno magari ancora parecchio tempo. Pensando a chi esce di casa la mattina presto e rientra dopo cena, ho pensato a un make-up da ufficio estivo, pratico ma di lunga durata. L’ideale anche per il dopo lavoro, all’aperitivo o a cena, indicato per le business woman sempre indaffarate e con i tempi contati.



Qual è la cosa che nel trucco ci fa perdere più tempo? Oltre al make-up sugli occhi, direi la base, perché deve essere perfetta e ha bisogno di tutta la nostra concentrazione: correttore, illuminante, fondotinta e cipria non sono passaggi sempre così immediati. In questo periodo dell’anno però siamo fortunate, perché i prodotti estivi sono molto pratici e veloci da stendere e magari un po’ di tintarella aiuta ad avere un effetto mozzafiato.



Di seguito vi propongo un make-up veloce, con un tempo di realizzazione di soli 6 minuti. Stendete sul viso una crema idratante in gel che nutre la pelle, ma non la unge, poi applicate un velo di CC cream (l’evoluzione della BB cream), altro non è che una leggera crema colorata, che dona colore al viso e lo tonifica per bene. Dopo aver steso il prodotto, fatelo asciugare pochi secondi e con un grosso pennello applicate un velo di terra su tutto il viso, senza dimenticare palpebre, tempie, orecchie, mento e collo. Questo passaggio è fondamentale per dare uniformità al tutto.



Sugli occhi stendete il mascara nero, sulle guance un tocco di fard arancio e sulle labbra applicate un gloss arancio o un rossetto lucido color corallo… e il gioco è fatto. Più veloce di così!