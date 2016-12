Un make-up a prova di lenti colorate

12:06 - Fanno ormai parte del look di chi le indossa. Sempre più personalizzate e attente a ogni tipo di esigenze e pratiche quotidiane.

Le lenti colorate sono un accessorio che fa tendenza, mostrano il mondo a tinte diverse, possono accentuare i contrasti, ridurre i riflessi abbaglianti, aiutare a nascondere le rughe troppo esplicite.







Ed esiste anche un make-up ad hoc per chi indossa lenti colorate. Molte donne, infatti, non sanno che il trucco può fare la differenza rispetto all’occhiale scelto, proprio come suggeriscono gli esperti Zeiss: “La prima cosa di cui tener conto è l'uso di un fondotinta adatto al proprio viso. Bisogna assicurarsi che il trucco sia a lunga durata e resistente all'acqua, in modo che non si creino sgradevoli rughe sotto agli occhiali e ai lati del naso. Dal momento che le montature per occhiali spesso proiettano un'ombra sul viso, aiuta usare in queste aree un fondotinta di un tono più chiaro rispetto all'incarnato naturale della pelle. È consigliato applicare uno strato sottile alla palpebra e sotto agli occhi. Se la pelle tende a essere grassa, l'uso di una cipria leggera aiuterà a ridurre le aree lucide nella zona a T (fronte, naso e mento)”.

Inoltre, “l’applicazione dell’ombretto e in generale del trucco all’occhio potrebbe risultare problematica se la visione senza occhiale risulta sfocata. Una soluzione possono essere i cosiddetti occhiali per il trucco, che permettono di piegare di lato le singole lenti. In questo modo, uno degli occhi vedrà molto bene mentre si applica il trucco all'altro occhio”. Ogni tipo di lente, inoltre prospetta un occhio differente, come spiegano gli esperti: “Le donne che utilizzano lenti sfumate dovrebbero utilizzare un trucco più audace perché le lenti in questione tendono a spegnere i colori.

Le donne presbiti e che indossano occhiali con lenti positive hanno familiarità con il problema degli occhi ingranditi in modo considerevole. Per compensare questo effetto si consiglia di scegliere un ombretto scuro e opaco (in tonalità marroni, grigie o verdi) per ottenere una riduzione visiva delle dimensioni degli occhi. In questi casi, un ombretto liquido o di consistenza cremosa è migliore rispetto alle alternative in polvere, perché gli occhiali amplificano le piccole particelle di colore sparse contenute nelle polveri. Meglio non usare ombretti lucidi o scintillanti”.