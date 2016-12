Un’estate rigorosamente fluorescente

07:00 - Siamo quasi alla fine di luglio e finalmente il tempo ora è dalla nostra parte. L’estate è arrivata in tutta Italia, quindi non abbiamo più scuse, apriamo l’armadio e tiriamo fuori tutto ciò che di colorato possediamo: ciabattine verdi, gonna fucsia e nera, che non mettiamo da anni, foulard azzurro maculato, che non abbiamo mai saputo abbinare. Quest’anno è tornato prepotentemente alla ribalta il fluorescente, ovvero tutti quei colori accesi molto Pop anni Ottanta, resi celebri da Andy Warhol.



Colori facili da abbinare, divertenti, portabilissimi da tutte e che esaltano l’abbronzatura. Tutto ciò che è colore quindi è ammesso: dallo smalto, al jeans, al mascara, al sandalo, tutto deve essere rigorosamente fluorescente. Qualche idea di trucco fluo? Beh, ce n’è davvero per tutti i gusti, iniziamo dall’eyeliner glitterato di tutti i colori possibili e immaginabili: si stende come un normale eyeliner, ma l’effetto è davvero sorprendente. Possiamo anche abbinare un mascara colorato giallo, viola, oppure arancio.



Se poi volete davvero sorprendere tutti vi consiglio un bel rossetto fluorescente fucsia, che renderà le vostre labbra polpose e invitanti. Sulle guance invece applicate un fard in crema arancio da stendere con le dita, assicurerà al vostro viso un colorito sano e naturale, come dopo qualche ora di spiaggia, consigliato anche su pelli molto chiare. E per finire un ultimo tocco di colore fluo, il must dell’estate anche su mani e piedi, lo smalto giallo, non ve ne pentirete, ma soprattutto vi sembrerà di essere uscite da un video dei primi anni Ottanta, la vera tendenza dell’estate.