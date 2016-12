Tutti pazzi per il nude look

07:00 - Ormai è da un po’ di tempo che lo diciamo: avere una pelle perfetta è il compito fondamentale del make-up, quindi oggi ci concentreremo sulla base.

Preparate il viso stendendo un primer, un siero che rende la pelle tonica e la prepara a ricevere al meglio il make-up. Poi applicate con il pennello un fondotinta leggero dal centro del viso verso l’esterno, perché dia il miglior risultato. Ora stendete l’illuminante sull’occhiaia in maniera generosa, per avere più luce aiutatevi con un piumino da cipria e tamponate il prodotto. Prima di passare agli ombretti usate un fondotinta compatto sulla palpebra, farà da base al trucco e vi assicurerete un make-up a lunga tenuta. E ora i colori: l’ombretto chiaro va applicato al centro della palpebra come punto luce, il colore scuro nella piega dell’occhio e la polvere brillante va stesa all’esterno dell’occhio.



Ora applicate il mascara e adesso eccovi un segreto utile per donare al vostro sguardo più carattere: usate l’ombretto scuro come matita sotto l’occhio e applicate un po’ di mascara anche sulle ciglia inferiori, l’effetto sarà naturale, ma di grande intensità. E se volete un effetto ancora più luminoso, spolverate le vostre tempie con un velo di polvere illuminante. In questo make-up i veri protagonisti sono gli occhi, quindi le labbra devono essere molto naturali: vi consiglio una matita universale, ovvero una matita senza colore che definisce il contorno labbra, ma non lo appesantisce. Poi applicate un tocco di rossetto neutro. Per chiudere in bellezza applicate una pennellata di fard neutro sulle guance e sarete naturalmente perfette.