Tutti i trucchi per l’eyeliner

07:00 - Anche voi come me siete terrorizzate dall’eyeliner? Io ci ho provato in tutti i modi, ma ogni volta mi faccio scarabocchi improponibili sugli occhi, forse perché non ho mai capito bene come applicarlo e allora, senza paura, buttiamoci nel favoloso mondo dell’eyeliner.



Per questo make-up abbiamo bisogno innanzitutto di molta luce, quindi mettetevi davanti alla finestra con uno specchio, in modo che il vostro viso sia ben visibile.



Come prima cosa applicate sul viso l’illuminante con il piumino, come fosse una cipria, poi definite le sopracciglia con la matita per sopracciglia. Stendetela con generosità, senza temere di sembrare eccessive: è il trucco che lo richiede.



Al centro della palpebra applicate un ombretto beige luminoso, per assicurarviun’ottima tenuta applicate la matita nera resistente all’acqua, creando una linea grafica al centro dell’occhio e sfumatela con un pennello.



Ora applicate un ombretto marrone scuro sopra la matita, stendete l’eyeliner nero sopra l’occhio e la matita nera sotto. Mi raccomando: disegnate una linea piuttosto lunga e fate attenzione a non ricongiungerla con quella sopra. Ora è il momento del mascara nero intenso, da usare a profusione senza paura, e poi sulle guance applicate un velo di fard naturale. Prima del rossetto applicate un balsamo per labbra, da usare anche come maschera di bellezza, poi disegnate il contorno labbra con una matita marrone chiaro, stendete un rossetto “nudo” molto naturale e un pizzico di gloss luminoso volumizzante.



E ora uscite a prendere complimenti!