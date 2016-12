Tutti i segreti del trucco grafico

07:00 - Avete un viso un po’ spigoloso, a punta o comunque magro? A tutti piacciono i visi dai lineamenti belli e proporzionati ma ogni viso ha una sua peculiarità e personalmente, sia negli uomini che nelle donne, adoro i visi magri con i nasi magari anche un po' pronunciati. Trovo che i nasi importanti diano parecchio carattere. Non siete d’accordo?

Il trucco che vi propongo oggi si addice perfettamente a donne dai lineamenti decisi e di carattere. Il primo prodotto che vi consiglio di usare in questo makeup è un fondotinta compatto da stenderete con il pennello, è un prodotto a metà fra cipria e fondotinta quindi coprente ma leggero. Ora passiamo alle sopracciglia che vanno evidenziate in maniera decisa con un tratto grafico, armatevi di matita per sopracciglia del vostro colore e riempite tutti gli spazi. Per creare il makeup di oggi sono indispensabili due ombretti: uno color biscotto, che potete applicare con il polpastrello direttamente sulla palpebra, e uno color cappuccino.Sulle guance applicate un blush in modo grafico per evidenziare lo zigomo. Ora vi svelo un trucco: prima di applicare la matita sulle labbra stendete un velo di rossetto così che la matita possa scorrere più facilmente poi applicate il rossetto in maniera generosa. Ma non finisce qui perché il vero protagonista di questo makeup dall’effetto grafico è l’eye liner che otterrete sovrapponendo due matite per occhi, una nera e blu, nella parte inferiore dell’occhio. Ed eccovi pronte a sfidare il mondo. E chi vi ferma più!