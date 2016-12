Trucco veloce da super-teen

07:00 - Avete voglia di un trucco teenager un po’ particolare e azzardato? Eccovi servite. Partite da un siero “minimizza pori”, che leviga il viso e toglie l’effetto lucido, poi passate a una BB Cream, ovvero una crema idratante colorata molto leggera, che dona colore e uniformità al viso. Per una base più definita e di lunga durata stendete il fondotinta picchiettando con il polpastrello.



Ora applicate il correttore su tutta la zona dell’occhio, anche sulla palpebra. Con una matita per sopracciglia disegnate tutta l’arcata, allungandola un po’ verso l’esterno. Create piccole linee verticali su tutta la palpebra con una matita nera, poi sfumatela con un pennellino e fissate il tutto con un ombretto color moka, da sovrapporre alla matita. Prendete ora una punta di ombretto blu e applicatelo sulla parte esterna dell’occhio, questo servirà a dare più intensità a questo make-up super teen.



Per un effetto ciglia finte, disegnate con un ombretto nero linee verticali dal centro della palpebra verso l’alto, poi inumidite lo stesso ombretto con acqua e continuate a stendere le linee. Se avete le ciglia un po’ spioventi come le mie, ci sono un paio di trucchi da sapere: usate un primer prima del mascara, ovvero una crema che prepara le ciglia al trucco e le rende più forti. Dopo il primer, con l’aiuto di un pennellino, stendete la cipria sulle ciglia e infine applicate il mascara, vedrete che effetto sorprendente. Questo make-up vuole guance e labbra in tinta, quindi blush, rossetto e matita rosa. Per fissare il trucco non dimenticate mai un velo di cipria su tutto il viso.