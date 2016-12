Trucco: tendenze “mondiali”: a tutto Brasile

07:00 - Li avevamo notati dalle passerelle, ma ora è il momento di esibire gli accessori per un look Mondiale. Stilisti e maison alle prese con Fifa World Cup ed ecco che dai bracciali alle t-shirt agli orologi, si respira aria e colori del Brasile.

Versace ha creato una linea speciale di magliette, così come Fred Perry ha lanciato la polo con il collo tricolore.



Anche il make up non può essere da meno. A partire da Dior che proprio in questo mese ha lanciato una linea di eyeliner, mascara e ombretti in technicolor, invitando a osare. Ma anche Pupa e Clarins, per esempio, hanno creato due look studiati proprio su nuance di colore dal verde al giallo limone. Essence e Sephora hanno presentato nuove trend edition disponibili soprattutto nei mesi di maggio e giugno ispirate ai colori di Rio de Janeiro e San Paolo, con ombretti, mascara, smalti dai tipici colori caldi giallo sole, rosso, viola, verde e blu.