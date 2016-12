Trucco sposa con abito avorio

07:00 - In questo periodo dell’anno è molto facile essere invitati a un matrimonio perché è il momento migliore per sposarsi, non fa ancora troppo caldo e le giornate sono molto lunghe.

E’ vero che molte donne quel giorno preferiscono essere truccate da un professionista, ma è anche vero che più idee avrete a disposizione più sarete consapevoli di quello che potrete proporre a chi vi truccherà. Poi, con tutti i costi che bisogna sostenere al giorno d’oggi per sposarsi, ci sono sempre più donne che decidono di truccarsi da sole.

Future spose che state leggendo questo post: oggi mi dedicherò proprio a voi! Per quel giorno davvero speciale ci vuole un make up luminoso, semplice e di lunga tenuta, ecco quindi qualche consiglio che potrebbe esservi utile. La prima cosa da fare è stendere un’illuminante per dare intensità ai punti luce, abbondando nelle zone importanti come occhi, zigomi e fronte. Poi passate alla matita color prugna che applicherete sulla palpebra e che servirà a supportare gli ombretti rosa e viola che applicherete in un secondo tempo.

Passate dunque all’eyeliner da sfumare con un pennellino verso l’esterno dell’occhio poi applicate il mascara a volontà che dovrà essere assolutamente nero e waterproof, a prova di lacrime quindi.

Sulle guance stendete due fard: uno prugna che scolpisce lo zigomo e uno rosa da applicare sulla gota. Poi un tocco di rossetto neutro su tutte le labbra con una spolverata di ombretto chiaro al centro, per dare volume. Chiudiamo il tutto con un bel gloss, auguri e figli maschi!