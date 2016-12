Trucco rock ma facile, istruzioni per l'uso

07:00 - La moda impone occhi molto truccati anche in questa stagione soprattutto la sera. Sarebbe bello ogni tanto vedersi un po’ rock e aggressive ma da dove partire? Innanzitutto dalla materia prima, i trucchi! Ecco tutto quello che vi serve per questo makeup: matita nera, eyeliner nero, mascara nero, ombretto nero, ombretto grigio scuro, ombretto iridescente.





Partite dalla matita nera da stendere sopra e sotto l’occhio che farà da base al vostro smokey. Poi passate agli ombretti, quello nero lo stendete con le dita all’attaccatura dell’occhio e quello grigio scuro lo applicate sotto l’occhio.

Immancabile il mascara nero che dovrete mettere in quantità industriale ☺

Anche le sopracciglia vanno intensificate con una matita più scura rispetto al vostro colore naturale. Proseguite con l’eyeliner nero e stendetelo sulla rima ciliare superiore (e io qui vi abbandono perché non so metterlo ☹ ma mi fido di voi).

Se siete arrivate fino a qui siete delle vere pioniere del trucco, la prossima volta ci spingeremo ancora più in là. Brave!