Trucco perfetto per occhi chiari

07:00 - Se il colore dell’iride è blu scuro, quasi viola, vanno bene quasi tutti gli ombretti. I grigi profondi, le diverse tipologie di smokey scuri e persino i viola leggeri funzionano perfettamente. Gli ombretti rame e bronzo sono perfetti per un look estivo, l’argento è divertente.

Se invece il blu dell’occhio è di media densità, si può indossare quasi tutto, dagli ombretti chiari a quelli più scuri, questi ultimi da preferire nella piega della palpebra magari en pendant con la matita. Il violetto scuro, il pesca scuro, il bronzo e il rame sono perfetti.



Si può osare anche con un rosa, per le più aggressive anche con un bianco. Per chi ha occhi chiarissimi invece, la scelta è più complicata. Sicuramente è meglio prediligere colori medi, intensità morbide, toni molto delicati.



Usare colori scuri soltanto per la piega della palpebra, e attenzione allo smockey eyes, deve essere ben fatto e leggero, o avrà l’effetto del pugno in un occhio.