Trucco perfetto contro la pelle lucida

07:00 - Anche voi come me amate i dolci, mangiate tanta cioccolata e la vostra pelle ne risente? La prima cosa banalissima che posso dirvi è che la pelle è lo specchio del nostro organismo, riflette molte cose di noi e del nostro stato di salute. Bevete molta acqua, almeno 2 litri al giorno e già vedrete i primi risultati.



Per avere una pelle perfetta è indispensabile usare i prodotti più adatti a noi: stendete un siero che minimizzi le imperfezioni e un primer che blocchi l’oleosità della pelle, in questo periodo dell’anno è facile avere la pelle lucida.



Ora applicate su tutto il viso un fondotinta mousse, ovvero una crema in polvere opaca, da stendere con il polpastrello, miscelandola con il primer. È il momento del correttore, che va applicato sul contorno occhi, sulla palpebra e anche sulle piccole imperfezioni della pelle: mettetene una punta, lasciatela asciugare qualche minuto, poi tamponatela con il polpastrello.



Disegnate ora le sopracciglia e stendete una matita azzurra sopra e sotto l’occhio sfumandola con un pennello, poi utilizzate un ombretto color oro al centro della palpebra e un ombretto antracite da sovrapporre alla matita azzurra, che avete steso prima sopra e sotto l’occhio. Con l’ombretto bianco leggermente inumidito create un forte punto luce al centro della palpebra e sotto le sopracciglia. Non dimenticate una passata di mascara nero, un velo di cipria opaca per fissare il tutto, un tocco di blush opaco sullo zigomo e, per finire in bellezza, stendete su tutte le labbra una matita marrone e un rossetto rosa.