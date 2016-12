Trucco per ultratrentenni

07:00 - E' la settimana di Givenchy, nella nuova serie di 'Che trucco!', condotto da Tamara Donà e in onda tutti i giorni alle 15 su La5. Tanti gli spunti: lunedì 19 maggio la lezione imparata da Alessandra Menzani, truccata da Agata Marino, con l'obiettivo di un 'trucco correttivo', ovvero come rendere la pelle di una fanciulla non più ventenne, ma non ancora bisognosa di grandi interventi, perfetta per un make up naturale.



Il commento di Alessandra è positivo: ha imparato nuovi 'trucchi', si è divertita, usa le tecniche sperimentate con Agata. "Il trucco è stato naturale, per niente pesante, insomma non volevo una cosa alla Liz Taylor o alla Cleopatra - racconta Alessandra- . Agata mi ha persino messo il rossetto, che io di solito non uso perché trovo mi stia male, invece era bello e naturale".

Alessandra ha imparato a truccare le sopracciglia, a rendere le ciglia più lunghe e folte ("le mie non si vedono proprio"), e a truccare meglio gli occhi. "Ho capito che per gli occhi esistono mille prodotti, invece io andavo di matita e via. E poi l'ombretto! Oggi l'ho messo, ho imparato..". Alessandra (che sta lanciando il suo sito su tv e spettacolo a breve) ha anche imparato a usare il correttore per le occhiaie. "Il mio mi faceva un effetto panda, forse sbagliavo tonalità.. insomma molto utile. Anche se non posso farlo tutti i giorni, ci vorrebbe un'ora di permesso dal lavoro per truccarsi così bene sempre". Se non volete perdervi lo show in video, ogni giorno su La5 dalle 15.