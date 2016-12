Tre mosse per non sbagliare mai

07:00 - Iniziate ad applicare la cipria dal centro del viso verso l’esterno, ricordandovi di scendere con il piumino verso il basso, per evitare di mettere in evidenza la peluria del viso. Ora passate alle sopracciglia e correggetele con una matita specifica, ma del colore che più si avvicina al vostro. Stendete la matita color prugna su tutto l’occhio come fosse un eyeliner e sfumatela verso l’esterno, poi munitevi di ombretti.

Per questo make up ne serviranno tre: un ombretto chiaro da applicare su tutta la palpebra, uno rosato da stendere nell’incavo dell’occhio, per dare profondità, e uno blu che servirà a costruire un’ombra (a seconda del pennello che usate date intensità o meno al vostro trucco). Ora, con una matita nera, disegnate una riga sotto l’occhio e andate a sovrapporre l’ombretto scuro (lo stesso che avevamo usato prima). Una bella dose di mascara intenso completerà il make-up dell’occhio. Ricordatevi che per scaldare il vostro trucco potete applicare un velo di fard anche sulla palpebra, sembra un dettaglio, ma un tocco di rosa nel punto giusto può rivoluzionare il tutto. Per la bocca usate una matita labbra color mattone e un bel rossetto rosso, con una sfumatura rosa che riprenda le tonalità del fard.