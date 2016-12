Tonificante e stimolante, l’olio essenziale di patchouli per pelli morbide e lucenti

07:00 - Ha un aspetto cespuglioso e il suo fusto può raggiungere circa 75 centimetri in altezza. Il suo profumo particolare e intenso fa di questa pianta piuttosto pregiata una delle più usate nella cosmesi. Stiamo parlando del Patchouli, o meglio, dei suoi olii essenziali. I benefici sembrano derivare proprio dal suo odore, infatti, pare che la vibrazione olfattiva resa dal fitocomplesso sia utilizzata come blando ansiolitico, utile per combattere stati d’ansia e tensione.



Il patchouli è una pianta della famiglia delle Lamiacee, che nasce nelle regioni tropicali dell'Asia e viene coltivata intensivamente in Cina e nelle Filippine, e produce piccoli fiori bianchi-rosa chiaro, con striature rosse. Come la maggior parte delle essenze, l'olio essenziale di patchouli viene estratto per distillazione frazionata in corrente di vapore dei suoi componenti verdi. Il suo utilizzo nella cosmesi avviene proprio grazie al suo profumo particolarmente intenso e forte.



L'essenza vanta proprietà rigeneranti, rinfrescanti, riequilibranti e potenzialmente afrodisiache. Il patchouli presenta delle capacità idratanti e rigeneranti, per questo è usato anche come un ottimo prodotto per riequilibrare lo stato della cute. Per ottenere un buon risultato basterà aggiungere in 50 ml di crema idratante circa 30 gocce di olio essenziale, e mescolarle. Si può usare fino a due volte al giorno e i risultati saranno visibili sin da subito, la pelle apparirà lucente e morbida.



L'estratto alcolico di patchouli vanta proprietà moderatamente antinfiammatorie, decongestionanti venose; in Oriente, l'olio essenziale di patchouli viene ampiamente utilizzato anche in ambito medico, per contrastare dolori reumatici, articolari, mal di testa, mal di stomaco e nausea. Per questo viene usato anche come profumazione di ambienti.