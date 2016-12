Tendenza Conchita con la barbuta che ha vinto l’Eurofestival

07:00 - Una rivelazione, un messaggio fortissimo o una stonatura, quella barba sotto occhi così femminili e truccati? Ha convinto quasi tutti Conchita Wurst, cantante austriaca che ha vinto l’Eurofestival con un look che non è passato inosservato.

Ma come era questo trucco? Azzeccato? Migliorabile? Lo abbiamo esaminato e commentato con Stephanie Glitter, blogger e make up artist, per la rubrica di oggi ‘Di che trucco sei?”.



“L’ho amata dal primo istante, la conoscevo già ma agli Eurovision si è superata, una voce pazzesca e un montaggio della perfomance azzeccato”. E il look? “Meraviglioso, trucco impeccabile, mai volgare. Anche il vestito perfetto, anche se con quel bustino stretto in vita non so come abbia fatto a cantare”.



Ma la barba, sotto occhi cosi femminili, a parte la voglia di stupire, funziona? “Sì, a parte che pure la barba era truccatissima, riempita pure quella, come si fa con le sopracciglia. Poi non so se rasata avrebbe avuto lo stesso effetto.

La barba mi ha colpito perché non ho mai visto niente di simile, qualche volta sì, in fenomeni da baraccone, ma a questo livello mai. In un’immagine cosi forte la barba ci sta, un messaggio di tolleranza e solidarietà”.



Quell’eyeliner non era troppo pesante? “No, è tipico del trucco da drag queen, perché i ragazzi hanno la piega palpebrale più bassa rispetto alle donne, visto che l’osso temporale è più sporgente. Quando si fanno trucchi a mezza luna bisogna quindi ricostruire l’arcata. A me è piaciuto, l’ho trovato bello anche con quel vestito. Unica cosa, se proprio dobbiamo rompere: il gloss era forse troppo dorato, l’avrei scelto un po’ più pescato.

Unghie pure perfette, a punta, probabilmente un colore nude. Conchita, continua così”.