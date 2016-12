Sopracciglia folte e curate per l’estate-inverno

07:00 - Addio alle magre, sottili e quasi inesistenti, che ci hanno accompagnato per molti anni. Ben vengano le spesse e ben visibili. Stiamo parlando delle sopracciglia, protagonista dell’estate, ma anche dell’inverno 2015.



Nonostante l’apparenza, andranno tutt’altro che trascurate. Anzi, per averle belle, bisognerà domarle e gestirle. Niente sedute dall’estetista pronta con forbici e pinzette, che andranno usate esclusivamente per definirne la forma. Oppure per il fai da te: seguire naturalmente l’arco delle sopracciglia e togliere i peletti che crescono intorno.



A corollario molte le linee di matite per rendere ancora più folto l’effetto come nel caso di Dior (con i sourcils poudre) in cui le sopracciglia acquistano un look naturalmente strutturato, con extra volume e personalità, grazie a questa matita dalla texture compatta. Le tinte tono su tono sono in armonia con quelle dei capelli. Consigli dalla casa francese: pettinare le sopracciglia verso l'alto per aprire lo sguardo, applicare la matita con leggeri movimenti verso l'alto, partendo dall'interno del sopracciglio.



Shiseido Natural Eyebrow Pencil ha un applicatore per sfumare, in modo da rendere più naturale l'effetto. Ma anche Sephora le Long Lasting Brow Pencil hanno un "pettinino" per metterle in ordine. Le matite automatiche hanno un tratto più preciso, tra queste la MAC Eye Brows hanno una punta molto fine. Stesso discorso per gli ombretti per le sopracciglia.



Tantissime le celebrities che stanno già adottando questa tendenza tra cui Demy Lovato e Delevigne. Dunque castane e more potranno sbizzarrirsi con le tonalità più scure. Le bionde potranno optare per un marrone chiaro per un effetto naturale, oppure provare ad avventurarsi con colori più scuri.