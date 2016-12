Soia: non solo tofu, ma anche olio antirughe

07:00 - Si mangia, ma non solo. In cosmetica è un importante anti-age. Le proprietà della soia sono sempre più sotto gli occhi di esperti. Sempre più utilizzata nei prodotti cosmetici, forse non tutti sanno che 25 grammi di soia al giorno prevengono l’invecchiamento della pelle. La soia protegge dalle infiammazioni cutanee e dai raggi Uv. È un buon correttore della pigmentazione e stimola, tra gli altri, la produzione di acido ialuronico.

Dalla soia si può estrarre anche l’olio di semi, che aiuta a prevenire e ad attenuare le smagliature in quanto contiene, appunto, gli isoflavoni, che tra l’altro rivestono un ruolo fondamentale per conservare la giovinezza. È quando la pelle è sottoposta a una dei cambiamenti come un forte aumento di peso o una gravidanza, che i tessuti, lacerandosi, fanno comparire le smagliature. È confermato, inoltre, da molti studi che il calo di ormoni dovuto all’età che avanza può essere contrastato con una terapia a base di fitoestrogeni, aiutando le donne a mantenere il più possibile la giovinezza. L’olio di soia svolge un’azione meccanica anti-disidratazione con un film idrolipidico protettivo, in grado di rallentare la disidratazione della cute, migliorandone il tono e l’elasticità.



Inoltre, per avere un maggior effetto elasticizzante, si consiglia di miscelare 50 millilitri di olio di soia con due cucchiaini di olio di rosa mosqueta, acquistabile in farmacia. Si applica sulla pelle pulita, si lascia in posa il più a lungo possibile. Ciò che non assorbe la pelle potrà essere rimosso con un asciugamani di spugna. I nuovi biocosmetici fermentati contengono cocktail di sostanze vegetali tra cui, appunto, soia miscelata con riso, grano, pisello e gingko biloba, ottenuti attraverso digestione enzimatica, per esempio grazie ai fermenti lattici. La digestione enzimatica rende queste sostanze biodisponibili per l’organismo e utili come antirughe.