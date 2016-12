Smokey eyes dall’oro al verde, per tutte le stagioni

07:00 - La stagione estiva volge al termine. Via costumi e protezioni solari, sotto le collezioni per le stagioni più fresche e fredde dell’anno. A farla da padrone, sicuramente sarà lo smokey eyes. L’ombretto sfumato valorizza lo sguardo, è l’elemento di seduzione per eccellenza e sarà ancora lui il vero protagonista nei prossimi mesi: dall’oro al grigio, al verde scuro, per essere sempre più di tendenza. Per serate di Gala o party, lo smokey eyes si lascia andare nelle colorazioni più pop, proprio per essere usato a qualsiasi età, per tutti i gusti e occasioni.



Altro elemento di seduzione è la bocca, dove, invece, persistente sarà il classico rosso: che sia superluminoso, dall’effetto vinilico o opaco. Cremoso, intenso e scuro purché abbinato a una pelle color porcellana e un po’ retrò, così come propongono Byblos e Prada.



Chanel punta su una nuance molto sensuale, con il rosso con una punta di nero. Ma il must have dell’autunno sarà, però, il rossetto sui toni del viola e del prugna. Colori scuri e intensi, insomma, che rendano morbide e sensuali le labbra. Sfumature che possono andare fino al dark, come il marrone scuro o addirittura il nero. Per non parlare delle ciglia. Non eccessivamente voluminose, piuttosto a ciuffetti come suggerisce sempre Prada o effetto naturale per un effetto più “maschile”, come suggerisce Max Mara.



E poi il color borgogna, che risalta gli occhi azzurri e rende ogni sguardo magnetico. Per ciglia ben definite c’è il mascara per le sopracciglia per rendere le sopracciglia più folte e definite. Disponibile in tre varianti: castano Asia, biondo Virna e bruno Silvana, in più all’interno del kit troverete anche una matita color carne, ideale per delineare e l’arcata sopracciliare.