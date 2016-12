Smokey eye, anche d’estate il make-up con i colori del mare

07:00 - L’abbiamo detto più e più volte: questa stagione dell’anno predilige i colori, quindi sbizzarriamoci senza problemi. Gli occhi si tingono di tonalità importanti e le labbra fanno da contraltare, con colori lucidi, ma intensi. Ci sono make-up che vengono definiti dei “must”, perché funzionano sempre su ogni viso, in ogni occasione, dipende solo dalla scelta del colore. Quindi oggi ho preparato per voi un grande classico: smokey eye verde.



Come prima cosa applicate sul viso una BB cream, dato la sua consistenza leggera non c’è bisogno neanche di applicare la cipria, ma se volete un effetto molto più opaco stendete un velo di cipria su tutto il viso, con un pennello. Ora passiamo agli occhi: come prima cosa fate una linea netta sopra l’occhio con una matita verde, poi sfumatela con un pennellino, applicate successivamente un ombretto verde satinato su tutta la palpebra e un tocco di ombretto color argento solo al centro dell’occhio, per dare un effetto decisamente luminoso.



Sulle ciglia applicate un mascara nero effetto volumizzante e, mi raccomando con mano molto ferma, stendete l’eyeliner verde glitterato, facendo una bella riga netta sopra l’occhio. I make-up artist più importanti d’Italia, con i quali ho lavorato in questi anni, mi hanno sempre detto che tendere l’eyeliner dopo aver applicato il mascara è più semplice, provare per credere! Per avere un effetto ancora più intenso, applicate la stessa matita verde, che avete usato prima, all’interno dell’occhio. Sulle guance vi propongo un velo di fard in crema color pesca, da applicare con i polpastrelli, e sulle labbra un gloss trasparente glitterato, che riprende l’eyeliner.