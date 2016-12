Smalti protagonisti d’estate: colori pazzi e con Swarovski

07:00 - Dal rosa al nude. Dal giallo al blu, anche se il colore per eccellenza di questa estate sarà l’arancione. Stiamo parlando di smalti. Colorati, frizzanti, per ogni occasione. Per i party o per la spiaggia, abbinati al look e alla serata. Li abbiamo visti protagonisti in tutte le passerelle delle più famose maison, Armani e Dior per citarne alcune.

Unghie disegnate o laccate con effetto semipermanente. Certo, gli strass di cristallo Swarovski Elements dello smalto Dior donano un tocco magico per una nail art sofisticata. Gli stencil a forma di stella e di quadrifoglio ornano le unghie di magico. Adatti per una grand soirée e per un look mozzafiato. Ma i colori regalano brio a un look per la calda stagione.



Il giallo è sicuramente protagonista del 2014 così come abbiamo visto nella sfilata Burburry a Londra, assieme al verde alla presentazione degli smalti a lunga tenuta e asciugatura. E se parliamo di verde, non può che venirci in mente l’intenso verde di Koh che per l’estate 2014 ha creato una nuova linea di smalti idratanti ricco di vitamine D e olio di Enotera garantendo effetto luminoso grazie ai cristalli di topazio.



Il rosa è di grande tendenza per la maison Dior che ha proposto una nuova gamma di colori a partire da un rosa delicato, ma anche per Zac Posen con l’effetto smalto degradè. Ma veniamo all’arancione leader delle passerelle moda di New York e Parigi, sia negli abiti che nel make up. La scelta può variare per un look che evoca i colori del Brasile in perfetta tendenza con i prossimi Mondiali.