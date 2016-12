Signore e signori, ecco lo smalto da uomo

07:00 - Bastava soltanto una conferma: ecco lo smalto da uomo. Lo hanno presentato a Bologna, in quella grande fiera della cosmesi che è Cosmoprof, ed è pensato per uomini etero, magari propensi a serate mondane, occasioni social e molto speciali. Colori: oro, verde bosco, prugna. Lo mettereste a vostro marito?



In attesa di sapere la risposta, fatevene una ragione. Lo smalto indossato da uomini si era già visto su alcuni vip: oltreoceano primo tra tutti Johnny Depp, in Italia da star rockettare come Max Gazzé e Morgan, che è testimonial di una delle aziende produttrici dello smalto for man. Adesso la moda scenderà su tutti gli uomini etero e non che vogliano provare l'emozione di un' unghia colorata e stravagante.



Se proprio non sapete cosa regalare a vostro marito, provate a fargli una sorpresa e vedete come la prende. Soprattutto, vedete come la prendete voi, se poi se lo mette.