Siete sicure di saper davvero usare il fard?

07:00 - E' la cosa più semplice, il trucco che sappiamo usare tutte - così pensiamo -, quello che è davvero a prova di scema.

Si parla del fard, anche detto blush per imitare gli inglesi: per indicare il tocco di colore che illumina le guance; figurarsi chi non se lo sa mettere. Mica potremo sbagliare, con un pennello grande e uno spazio infinito (rispetto agli occhi) come una guancia? E invece sì.



Ci sono le regole, e ferree, anche per mettere il fard. Altrimenti, il rischio è che sembri un colore innaturale che ricorda i pallini sulle gote delle bambole di ceramica, e non un colorito naturale, allegro e magari sano come vorremmo.

Tanto per cominciare, esistono fard in polvere ma anche in crema. Per applicare quello in polvere basta un pennello, ma deve essere un buon pennello. E' sempre valida la regola per cui si può sorridere e stendere la polvere dal centro della guancia verso le orecchie.

Quello in crema va inceve applicato con le dita, oppure con una spugna di latex, più igienico. Ma è un po' più difficile. Come si sceglie il colore? Se potete mischiarne due, una tonalità più scura è quella che dovrebbe stare vicino alle orecchie, mentre quella più chiara va sul centro della guancia. Anche mischiare i colori può essere divertente e più moderno: per esempio una base di albicocca con un tocco di rosa. Come mischiare i colori di diversi gloss dà più volume alle labbra, così mischiare i blush dà un effetto colorato e originale.