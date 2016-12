Senza un piegaciglia dove vai?

07:00 - C’è chi snobba il piegaciglia, e sbaglia. Può apparire come un contemporaneo strumento di tortura, ma invece è indispensabile per donare allo sguardo maggiore intensità e dolcezza, soprattutto quando la quantità delle ciglia lascia un po’ a desiderare.

Al di là della marca che si sceglie e del budget a disposizione, il piegaciglia non deve essere troppo leggero, ma avere una struttura solida e aprirsi e chiudersi con facilità, come un paio di forbici: se si rompesse durante l’uso potrebbe non essere piacevole. In commercio ci sono infiniti modelli, il costo va dai due euro fino ai trenta o quaranta euro per i più sofisticati.



Come si usa? Molto semplice. Si infilano pollice e indice nelle manigliette, si apre, si avvicina alle ciglia per il verso giusto (in modo che la piega avvenga verso l’alto!) e si richiude sulle ciglia tenendole sotto pressa per qualche secondo. Dopo non può mancare il mascara, naturalmente, e vedrete che bell’effetto rotondo e bambolesco.