Scotch: ecco come stendere un eyeliner in modo perfetto

17:01 - Se non avete la fermezza di mano di un chirurgo, né l’esperienza di un vecchio make up artist, stendere un eyeliner preciso, e soprattutto uguale tra occhio destro e sinistro, può essere un’impresa che altro che dimagrire per la prova costume. Ecco qualche trucco veloce e indolore.

Primo, munitevi di scotch di carta, lo vendono in qualunque cartoleria, anche non fornitissima. Strappate un pezzetto di scotch e appiccicatelo sulla pelle sotto l’occhio, in diagonale, da metà arcata ciliare inferiore verso l’angolo esterno dell’occhio, andando verso l’alto. Importante: la direzione e distanza dello scotch deve essere la stessa per entrambi gli occhi.

Cominciate quindi a stendere l’eyeliner, dall’interno dell’occhio, con una linea sottile, che va via via ingrossandosi verso il centro dell’occhio, e sale poi verso l’angolo seguendo la linea tracciata dallo scotch. Se sbavate, non sarà un problema: l’eccesso di eyeliner rimarrà sulla striscia di scotch.

Controllate bene che lo spessore dell’angolo sia uguale in entrambi gli occhi, e soltanto a quel punto staccate pure lo scotch: il vostro eyeliner sarà perfetto.