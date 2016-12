Scandalosa Miley Cyrus

07:00 - Trasgressiva, eccentrica, dirompente. Ormai non ci sono davvero più aggettivi per descrivere Miley Cyrus, l’ex ragazza d’oro del mondo teen di Disney Channel, che, piaccia o no, è diventata in breve tempo un’icona sexy. Per le ragazzine sicuramente da vedere e (speriamo di no) da seguire, per i più grandicelli, da commentare magari con un pizzico di malizia.

Look eccessivo nella vita di tutti i giorni, come i tabloid di tutto il mondo ci raccontano ogni giorno, figuriamoci sul palco, dove la bella Miley non si è certo tirata indietro nemmeno nel concerto milanese.



Body ascellari e lingua di fuori, paillettes e colori sgargianti, ha fatto impazzire non solo il suo pubblico, ma soprattutto i fotografi italiani e gli addetti ai lavori, accorsi numerosi a Milano per vederla. Make up eccessivo, in linea con tutto lo spettacolo. Disegni sul viso e sul fondale; ombretti colorati marcati, ma anche l’effetto nature non è stato da meno.



Capelli cortissimi e platino alla ribalta, tra sexy e giocoso. L’energica cantante saltava da una parte all’altra del palco e non solo, il giro a cavallo di un hot dog gigante rimarrà impressa per un po’. Interessante, comunque, questa nuova tendenza di pitturarsi il volto in stile sioux, con colori sgargianti sugli zigomi, per dare un tocco dal sapore molto hippy-chic. Un make up del genere, però, può essere utilizzato solo in occasioni molto speciali (come un concerto), oppure una festa sulla spiaggia dal tema flower-power, molto in voga quest’estate, o anche per un aperitivo en plein air nelle calde serate di luglio in città. Ma l’indicazione è di non esagerare mai, anche perché non tutte possiamo essere Miley Cyrus. E forse meglio così.