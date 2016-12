Sabato sera? "Ciglia finte, smalto rosso e illuminante"

07:00 - I consigli per questo fine settimana vengono da un'esperta del settore e sono da seguire alla lettera, una per una. Lui, Francesco Emme, anzi lei, perché in arte è Stephanie Glitter, tiene un blog meraviglioso in cui pescare dritte, spunti e consigli, scanzonati e ironici, su trucco e non solo. Professione make-up artist, campo moda, città Milano, Stephanie oggi ci dedica tre dei suoi tanti segreti per prepararsi al sabato più primaverile e scoppiettante di aprile.



"Intanto, le ciglia finte sono indispensabili, per gente che voglia osare. Meglio di fibre naturali, che diano intensità allo sguardo".

Secondo, dice Stephanie, non può mancare un buon illuminante sulla zona a T (zigomi, naso, il centro della fronte, il centro del mento, arco di cupido, ovvero, per chi non lo sapesse, la zona sopra le labbra). "La tecnica si chiama high-lithing, è per essere radiose". Ne esistono diversi, in crema e polvere, ma Stephanie predilige quello in polvere. "Il mio preferito è Dior, è proprio l'ultimo tocco dopo il fondotinta, la cipria, lo sculpting con terra e blush. Non è un illuminante che unge la pelle, assolutamente no. Illuminare questa zona ci illumina, ci dà vita, ci fa più belle!".

Terzo e ultimo must have per il fine settimana è lo smalto. "Le unghie devono essere impeccabili, affilate, rosse, un po' da zozza - consiglia Stephanie -. L'ultimo trend è che le unghie siano leggermente a punta, non lunghissime, ma con una forma definita. Io sono contraria a unghie finte o smalti semipermanenti: gli smalti solo monocolore e classicissimi, il rosso un po' scuro è la classe fatta smalto". Per chi ha più difficoltà nella applicazione dello smalto, ecco il consiglio giusto: i nail patch. "Sono adesivi fatti di smalto applicabili sulla unghia, che ci aiuteranno ad avere un unghia perfetta". Buon fine settimana e divertitevi!