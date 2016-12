S'affaccia il sole e urge uno scrub

16:11 - Appena spunta il sole, chiunque ti guardi in viso dirà: ma come, non hai ancora fatto un serissimo scrubbbbb?? No, sono appena due giorni di sole, dopo tantissimi di pioggia e nebbia e freddo, non c'è stato nemmeno il tempo di trovarlo, uno scrub. Si corre, si lavora, in pochi riescono a mettere in pratica il consiglio dell'estetista, 'almeno uno scrub a settimana'.

Così, nei dieci minuti tra la fine del caricamento della lavastoviglie del dopo cena e l'inizio di Grey's Anatomy ci si caccia tra gli scaffali della dispensa a cercare il bicarbonato, si spreme un mezzo limone, e si fa in una boccetta il solito vecchio scrub tramandato dalle nonne, a base di limone, bicarbonato e per chi avesse la pelle più secca, qualche goccia di miele o olio. Online ci sono infinite ricette per uno scrub naturale e fatto in casa, green che più che green non si può, ma soprattutto: sono scrub a costo quasi zero. Non male, per prepararsi alla pre-primavera.